Donadoni assume o comando do Parma sonhando alto Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Italiano, o Parma resolveu trocar de treinador. E, para o lugar do demitido Franco Colomba, contratou Roberto Donadoni. O novo comandante assumiu o cargo sonhando alto, falando que nem pensa na possibilidade de queda para a segunda divisão.