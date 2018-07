Donatti fica fora de treino e deve desfalcar Flamengo; Ederson segue fora

O zagueiro Donatti voltou a ficar fora de um treino do Flamengo, desta vez o último de preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Botafogo, às 16 horas, no Maracanã, e deverá ser confirmado como desfalque da equipe rubro-negra.

Com um desconforto muscular, o jogador argentino já havia ficado fora dos treinamentos de quinta e sexta-feira. E, ao não ir para o campo também neste sábado, tem grande chance de dar lugar a Rafael Vaz na zaga, embora siga realizando tratamento intensivo para poder encarar os botafoguenses.

Assim, Vaz faria dupla de zaga com Réver na partida em que o Flamengo terá a vantagem de poder empatar para ir à decisão, tendo em vista a melhor campanha que realiza até aqui no Estadual.

E se Donatti está praticamente fora do clássico deste domingo, o meia Ederson foi confirmado como desfalque neste sábado, mesmo após ter sido liberado pelo departamento médico e também pelos preparadores físicos do clube depois de se recuperar de lesão.

No meio-campo, sem poder contar com Diego, que operou o joelho, o técnico Zé Ricardo deve escalar a equipe com três volantes em uma formação que deverá ter Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, William Arão e Rômulo; Gabriel, Everton e Guerrero. Trauco chegou a ser testado no time titular no lugar de Gabriel no treino deste sábado, mas a tendência é a de que fique como opção de banco.