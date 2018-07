Donavan vai reforçar time inglês por apenas dois meses

"Estou extasiado por termos conseguido trazer Donavan de volta. Ele irá nos proporcionar uma boa experiência", disse o técnico do Everton, David Moyes. "Ele fez muito por nós quando esteve aqui dois anos atrás e ainda bem que ele vai retornar com a mesma qualidade. A temporada dele acabou de terminar e, como da outra vez, nós precisamos dele para crescer na competição, porque os jogos começam a ser seguidos neste começo do ano", justificou.

Donavan estará disponível para o Everton a partir do dia 4 de janeiro, seguindo no clube até 25 de janeiro, quando acontece o clássico contra o Liverpool. Neste meio tempo, serão apenas mais cinco jogos pelo Campeonato Inglês. Na sua primeira passagem, em 2010, foram 13 jogos e dois gols.

O jogador comemorou a chance de voltar. "A oportunidade de retornar ao Everton e jogar por um time tão respeitado, com um treinador que eu acho que tem tanto a ensinar, é algo muito bom para se deixar passar", disse o meio-campista de 29 anos. Ele foi, ao lado de Beckham, o comandante do Galaxy na conquista da MLS, a liga norte-americana de futebol, sendo o capitão da equipe.