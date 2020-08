Doncic se machuca, Kawhi brilha e Clippers abrem 2 a 1 sobre os Mavericks

No duelo entre dois dos ataques mais eficientes da NBA, o Los Angeles Clippers contou com uma atuação de gala do astro Kawhi Leonard para derrotar o Dallas Mavericks por 130 a 122 dentro da "bolha" da liga, no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, e abriu 2 a 1 na série melhor de sete pela Conferência Oeste.

Além da alta pontuação e do brilho de Kawhi, a partida também ficou marcada pela lesão de Luka Doncic. O astro esloveno dos Mavericks torceu o tornozelo esquerdo, o mesmo do jogo 1, a pouco mais de três minutos do fim do terceiro quarto, e deixou a quadra sem conseguir colocar o pé no chão.

Enquanto jogou, Doncic foi fundamental para a sua equipe, mesmo não conseguindo fazer seu jogo fluir como em outros momentos e se desentender com companheiros e o árbitro. Ele anotou um "triple-double" de 13 pontos, dez assistências e dez rebotes. O time do Texas também contou com boa exibição de Kristaps Porzingis, que conseguiu um "double-double" de 34 pontos e 13 rebotes. Tim Hardaway Jr marcou 22 pontos.

Mas nada comparado à noite brilhante de Kawhi, que fez uma de seus melhores jogos nesta temporada e foi o cestinha, com 36 pontos. Ele também contribuiu com nove rebotes, oito assistências, duas roubadas de bola e deu um toco. O ala-armador comandou a equipe da Califórnia, assumiu o protagonismo com um ótimo aproveitamento nas bolas de três, deu enterradas, ajudou na marcação, e fez valer o seu talento.

Os Clippers também tiveram um jogo coletivo forte, de modo que seis jogadores, além de Kawhi, alcançaram dígitos duplos em pontuação, alguns deles saindo do banco de reservas. Landry Shamet se destacou, com 18, e Paul George e Marcus Morris Sr foram bem no garrafão, com nove e oito rebotes, respectivamente.

O jogo 4 da série, agora liderada pelo Los Angeles Clippers, acontece no domingo, às 16h30 (horário de Brasília).

Os playoffs da NBA continuam neste sábado com o jogo 3 de mais quatro séries. O Orlando Magic enfrenta o Milwaukee Bucks na série empatada por 1 a 1, o Miami Heat busca abrir 3 a 0 sobre o Indiana Pacers, mesmo objetivo do Houston Rockets diante do Oklahoma City Thunder, e o Los Angeles Lakers tenta passar à frente do Portland Trail Blazers.