Doni e Gomes prometem ajuda ao titular Júlio César

Apontado como o melhor goleiro do mundo na atualidade, Júlio César será o titular da seleção brasileira na Copa na África do Sul. Até mesmo seus dois reservas, Doni e Gomes, estão conformados com isso. Tanto que eles já avisaram que terão como principal objetivo ajudá-lo a brilhar na competição.

Veja também:

CBF define prêmio de R$ 1 milhão pelo título

Com grupo completo, seleção faz treino puxado

Taffarel ajuda no treino dos goleiros da seleção

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

"O importante é o Júlio estar bem. É ele que vai jogar", afirmou Doni, que revelou que o técnico Dunga ainda não informou quem será o segundo goleiro da seleção na Copa, para ficar no banco de reservas. "Estamos aqui empurrando o Júlio para ele fazer uma grande Copa", completou Gomes.

Assim como Júlio César, que conquistou tudo o que disputou com a Inter de Milão, Gomes também teve uma boa temporada no Tottenham. "Neste ano o trabalho foi muito árduo, e isso trouxe a convocação para a seleção, que é o prêmio máximo", contou o goleiro de 29 anos.

Doni, por outro lado, passou a temporada inteira na reserva da Roma. Mesmo assim, foi convocado por Dunga e disse chegar bastante motivado e concentrado em defender a seleção. "Como não joguei muito esse ano, me preparei ainda mais para a Copa", explicou o goleiro de 30 anos.