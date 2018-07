Donizete cita elogio de Ronaldinho para rebater desconfiança dos santistas

O volante Donizete, substituto de Renato na partida de domingo, diante do RedBull, por causa de uma lesão na panturrilha, afirma que vai mostrar aos santistas que tem outras qualidades além do poder de marcação. Nas redes sociais, alguns torcedores criticaram a contratação do volante, que seria apenas um volante de contenção.

"Vou mostrar para eles (torcedores) que sei jogar, virar a bola, marcar. Passei por grandes equipes e ninguém nunca me falou isso, que eu só sei marcar, todos falam que eu sei jogar. Ouvi isso do Ronaldinho, imagina só. Levo isso comigo. Errar todos erram. Importante é correr atrás. Tenho certeza que vou fazer um grande jogo", disse Leandro Donizete em entrevista coletiva no CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira.

Recuperado de uma tendinite na perna direita, o volante Donizete foi escalado exatamente como primeiro volante no treino desta quinta-feira. "Eu fazia essa função (do Renato), saía jogando também. Pode ter certeza que vou dar minha vida ali. Primeira impressão é a que fica. Não dou brecha, sempre me firmei onde passei. Se eu for jogar, vou dar conta do recado", completou.