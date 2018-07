Donnarumma renova até 2021 e assegura permanência no Milan

A novela envolvendo a situação de Gianluigi Donnarumma teve final feliz para o Milan. Após semanas de impasse e rumores envolvendo a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid, o clube italiano anunciou a renovação do contrato do jovem goleiro até 2021.

Donnarumma, de apenas 18 anos, havia recusado uma oferta para renovar o seu contrato com o Milan em junho. Agora, porém, o clube se livrou do risco de perder o goleiro gratuitamente ao término da próxima temporada, quando se encerraria o vínculo anterior do jogador.

O Milan não revelou os detalhes do contrato por quatro anos firmados com Donnarumma, mas as informações da imprensa italiana são de que o goleiro passará a receber 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) por temporada. Além disso, a cláusula para rescisão do vínculo passou a ser 70 milhões de euros (R$ 260 milhões).

Outro fator que parece ter pesado para o Milan ter convencido o promissor jogador a permanecer no clube foi o acerto da contratação do seu irmão mais velho, Antonio Donnarumma, que também é goleiro, tem 27 anos, e estava no modesto Astera Tripolis, da Grécia.

Donnarumma fez a sua estreia pelo Milan em outubro de 2015, quando se tornou o mais jovem jogador a iniciar uma partida do Campeonato Italiano com 16 anos, oito meses e 6 dias. Ele também já disputou quatro partidas pela seleção italiana, sendo visto como o herdeiro do veterano goleiro Gianluigi Buffon.

Porém, a demora para acertar sua permanência no clube causou revolta. Na estreia da seleção italiana no Campeonato Europeu Sub-21, diante da Dinamarca, alguns torcedores jogaram cédulas falsas de dinheiro na sua direção. Além disso, foi exibida uma bandeira com a inscrição "Dollaruma", em um claro trocadilho para classificá-lo como um jogador mercenário. Agora, porém, ele seguirá no Milan.