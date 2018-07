Dono de relíquia do Maracanazo ganha ingressos da Fifa

Joeldir Belmont, de 85 anos, tinha uma relíquia em mãos até esta sexta-feira: o ingresso da decisão da Copa de 1950. Mas o fluminense da cidade de Conceição de Macabu, localizada na região dos Lagos, não testemunhou o Maracanazo. Por "uma série de problemas", ele não conseguiu ver o jogo em que o Brasil perdeu por 2 a 1 para o Uruguai.

O brasileiro contou sua história em uma carta enviada à Fifa, conforme explica o secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke. "Alguns meses atrás eu recebi uma carta de um brasileiro que dizia ser, provavelmente, a única pessoa a ter um ingresso da Copa de 1950. Nós estamos planejando um museu, e disse que adoraria ter essa relíquia. E agora, em agradecimento, demos a ele ingressos para essa Copa."

Belmont, então, deu o seu ingresso para a Fifa. De volta, recebeu entradas para que ele veja uma final de Copa do Mundo no Maracanã, ainda que 64 anos depois. E, dessa vez, Joeldir ainda poderá levar seus filhos. "Espero poder ver o jogo dessa vez", afirmou. "E com o Brasil sendo campeão".