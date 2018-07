Dono de time de futebol americano compra o Fulham

LONDRES - A Premier League, que organiza o Campeonato Inglês, aprovou nesta sexta-feira a venda do Fulham ao empresário Shahid Khan, dono do Jacksonville Jaguars, time profissional de futebol americano. O bilionário é o sexto americano a se tornar proprietário de um clube inglês. O Fulham pertencia ao também bilionário Mohamed Al Fayed desde 1997.

"Fulham é o clube perfeito no tempo perfeito para mim", afirmou Khan, sem revelar qualquer detalhe da negociação. "Quero deixar claro que não vejo como o dono do Fulham, mas como um administrador representante dos seus torcedores", declarou o novo proprietário do clube inglês.

"Minha prioridade é garantir que o clube e [o estádio] Craven Cottage tenham um futuro viável e sustentável no Campeonato Inglês. Um futuro que deixe orgulhosos os torcedores desta e das próximas gerações", declarou o dirigente, que descartou decisões ousadas à frente do Fulham.

"Vamos administrar os finanças e as operações do clube com prudência e cuidado, com investimentos nos jovens jogadores e programas para a comunidade como elementos importantes para o futuro do Fulham", declarou. Além do Fulham, são propriedades de americanos o Manchester United, Arsenal, Liverpool, Aston Villa e o Sunderland.