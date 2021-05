Dono do City promete pagar viagem para torcedores assistirem à final em Portugal

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City, afirmou, nesta terça-feira, que vai pagar a viagem de avião dos torcedores da equipe que forem para a Cidade do Porto, em Portugal, dia 29, para assistirem à final da Liga dos Campeões diante do Chelsea. Segundo o dirigente, o objetivo é que "milhares de fãs" se beneficiem com esta iniciativa e sirva também para "aliviar a grave situação financeira pela qual muitas pessoas passam neste período de pandemia".

São aguardados cerca de seis mil torcedores do City no Porto, cidade escolhida pela Uefa para ser a sede da final em substituição a Istambul por causa dos altos índices de covid-19 na Turquia. Londres também foi uma opção descartada pela entidade que dirige o futebol europeu.

"É importante dar a oportunidade para todos os torcedores que queiram assistir a este jogo tão especial. Ainda mais aqueles que estiveram ao lado do clube nos maus e bons momentos", disse o xeque, de 50 anos, membro da família real dos Emirados Árabes.

Esta será a primeira vez que o Manchester City vai disputar o título europeu. O time, dirigido pelo Español Pep Guardiola vive grande fase e vai tentar completar a Tríplice Coroa, após vencer o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra nesta temporada.

Pelas semifinais da Liga dos Campeões, o Manchester City eliminou o Paris Saint-Germain, enquanto o Chelsea passou pelo Real Madrid.