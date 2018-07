Dono do gol mais bonito de 2015 é recebido pelo governador de Goiás

As comemorações de Wendell Lira, vencedor do Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, não param. Na tarde de ontem, foi recebido como popstar no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e nesta manhã teve um encontro com o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), no Palácio das Esmeraldas.

Perillo destacou a vitória de Wendell como um momento de felicidade para os brasileiros durante o cenário de crise econômica e política. Participaram do encontro o vice-governador, José Eliton (PP), e Guto Veronez, presidente do Vila Nova, atual clube de Wendell. Como o gol premiado foi marcado pelo Goianésia, o presidente do time, Gustavo Carvalho, também compareceu e trouxe de presente para Wendell uma camisa comemorativa do clube, com as inscrições "Do Goianésia para o mundo".

Não foi, entretanto, a primeira vez que Wendell foi recebido pelo governador. Quando o goiano foi anunciado entre os três finalistas ao prêmio, Perillo recepcionou o jogador e escolheu o seu gol na votação pública promovida pela Fifa na internet. Na ocasião, ele afirmou que só o fato de Wendell estar na final já traria grande divulgação ao Estado.

Depois de comemorar com a torcida e com o governador, Wendell pretende celebrar com a família no melhor estilo goiano. "Vou reunir a família pra fazer uma pamonhada e um churrasco", disse Wendell. Segundo o jogador, pamonha é sua comida predileta.

Apesar das comemorações, a vida de jogador já voltou à rotina normal. Antes do encontro com Perillo, Wendell treinou com os colegas de time na sede do Vila Nova às 9h. O treino da tarde, previsto para 16h, também será obrigatório para o astro premiado.