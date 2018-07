Palmeiras faz promoção de ingressos para lotar a arena e voltar ao G-4

O Palmeiras diminuiu o preço dos ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, dia 14, quarta-feira, no Allianz Parque. O bilhete mais barato caiu de R$ 80 para R$ 60 no setor Cadeira Gol Norte. Os bilhetes para os visitantes também diminuíram para R$ 70 – o preço habitual era de R$ 100. Os sócios-torcedores do Palmeiras terão exclusividade na compra até sexta-feira, quando os ingressos serão oferecidos a todo o público.

Com a promoção, a diretoria tenta conter as críticas pelo alto valor das entradas. O Palmeiras tem o maior ticket médio entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro (R$ 70). O valor do ingresso mais próximo é o do Corinthians (R$ 61). O ingresso caro colocou o Palmeiras na liderança da arrecadação com R$ 59,4 milhões em 2015 (o Corinthians é o segundo com R$ 59 milhões).

Outro objetivo da diretoria é lotar o Allianz Parque na reta final do Brasileirão. Com ocupação média de 30 mil, o Palmeiras aposta na força da torcida para recuperar a posição no G-4. Depois da derrota para a Chapecoense por 5 a 1 na Arena Condá, a equipe caiu para a sexta posição.

Os valores dos ingressos para o jogo contra a Ponte Preta são os seguintes:

Cadeira Gol Norte (Verde) – R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada)

Cadeira Superior (Laranja/Verde) – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 80,00 (R$ 40,00 meia-entrada)

Cadeira Central Leste (Azul) – R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)

Cadeira Central Oeste (Vermelho) – R$ 100,00 (R$ 50,00 meia-entrada)

Cadeira Superior Visitante (Amarelo) – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Postos de venda

Bilheterias do estádio (Rua Palestra Itália – Portão A) - Endereço: Rua Palestra Itália, 214

Perdizes – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 11, 12 e 13 de outubro, das 10h às 17h, e dia 14, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e trocas de meia-entrada

Bilheterias do estádio (Av. Francisco Matarazzo – Portão B) – somente no dia do jogo

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 14 de outubro, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e trocas de meia-entrada

Bilheterias do estádio (Rua Padre Antônio Tomás – Portão C) – somente no dia do jogo

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 14 de outubro, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e trocas de meia-entrada