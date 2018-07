Dono do Parma chega a um acordo para venda do clube italiano

O dono do Parma, Tommaso Ghirardi, chegou a um acordo para a venda do clube para um grupo de investidores russos e cipriotas. Ainda faltam, porém, finalizar os detalhes da transação que envolve o atual lanterna do Campeonato Italiano.

Pietro Leonardi, um dos diretores do clube, revelou neste domingo que "houve um acordo". Mas ele ressaltou que a venda ainda precisa ser "formalizada" entre as partes envolvidas, sem dar maiores detalhes sobre o negócio e os compradores.

Segundo a imprensa italiana, o clube deve ser vendido por cerca de 7 milhões de euros, além dos novos donos assumirem as milionárias dívidas que existem atualmente - o tamanho real do buraco financeiro do Parma não é conhecido publicamente.

Dentro de campo, o Parma vai muito mal na temporada. Neste domingo, perdeu em casa para a Lazio, por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, ocupa a última colocação, com apenas seis pontos - tem 12 derrotas em 14 partidas.