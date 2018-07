Dono do West Ham se arrepende de ter contratado atacante Carroll

LONDRES - O West Ham United não teria assinado com Andy Carroll se soubesse que ele ficaria contundido tanto tempo, disse o co-proprietário do clube David Sullivan neste sábado. Contratado por valor recorde para o clube, o atacante se contundiu e ainda não atuou na temporada.

Em junho o West Ham torrou 15 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais) para adquirir o passe do atacante do Liverpool, que estava emprestado ao clube londrino na temporada anterior. Ele ainda não atuou nenhuma vez desde então, e ainda vai demorar pelo menos três semanas para voltar à forma enquanto se recupera de uma fratura no pé.

"Se soubéssemos que ele ficaria fora tanto tempo, não o teríamos contratado. Não somos um clube rico o suficiente para lidar com isso. Sabemos que qualquer jogador pode se contundir, mas não podemos comprar um sabendo que ele vai ficar fora de metade da temporada", disse Sullivan ao programa FootballFocus, da rede de TV BBC.

Carroll, membro da seleção inglesa quando em forma, tornou-se o mais caro jogador britânico em janeiro de 2011, quando o Liverpool o comprou do Newcastle por 35 milhões de libras (cerca de 133 milhões de reais) no último dia da janela de transferência.

O West Ham viu Carroll como um atrativo e um passo significativo à medida que se prepara para se mudar para o Estádio Olímpico, de 54 mil lugares, em 2016. O negócio se mostrou um fracasso até o momento, e na ausência de Carroll o time foi arrastado a uma luta contra o rebaixamento.