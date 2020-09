Donos do City revelam compra de time francês e já contam com 10 clubes pelo mundo

O Troyes, atualmente disputando a segunda divisão do Campeonato Francês, é o mais recente clube a fazer parte do City Football Group, grupo que detém o Manchester City, da Inglaterra. Em um comunicado oficial, a franquia informou nesta quinta-feira ter adquirido as ações do time da cidade de Troyes, situada na região leste da França.

"O City Football Group (CFG) anuncia que o ESTAC Troyes, da Ligue 2 francesa, converte-se no seu 10.º clube, depois da aprovação do DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão, na sigla em francês) sobre o negócio. Isto aumenta o contínuo investimento do CFG no futebol mundial para desenvolver clubes, jovens talentos e partilhar conhecimentos entre eles", informou o grupo na nota oficial.

O Troyes, desta forma, será a quarta franquia do grupo na Europa. Além do Manchester City - principal clube, onde é feito o maior investimento -, fazem parte do conglomerado o Girona, da Espanha, e o Lommel SK, da Bélgica. Os outros seis são: New York City FC (Estados Unidos), Mumbai City (Índia), Melbourne City (Austrália), Montevideo City Torque (Uruguai), Sichuan Jiuniu (China) e Yokohama F. Marinos (Japão).

"O CFG passará a ser o novo acionista majoritário do Troyes, tendo adquirido as ações detidas pelo anterior proprietário, Daniel Masoni. O empresário francês Maxime Ray também adquiriu uma participação minoritária no clube e irá ocupar um lugar na direção", prosseguiu o comunicado.

Há muito tempo que o grupo britânico procurava investir no mercado francês. Em abril já tinha mostrado interesse em assumir o controle do Nancy ou do Toulouse, clubes atualmente na primeira divisão, mas os negócios não se concretizaram.

"Há já algum tempo que nos interessamos pelo futebol francês e há muito admiramos o Troyes. Por isso estamos muito satisfeitos por termos concluído a aquisição do nosso 10.º clube e por ter uma presença permanente em França. Este é um marco para o City Football Group e demonstra como nosso modelo continua a adaptar-se e a crescer num espaço de tempo relativamente curto", confirmou Ferran Soriano, CEO do City Football Group.

Fundado em 1986, o Troyes conta com nove presenças na primeira divisão da França, a última das quais em 2017/2018. Na temporada passada estava na luta pelo acesso, mas acabou o campeonato na quarta posição com 51 pontos, dois atrás do Lens, último clube promovido, quando o torneio foi interrompido em março por causa da pandemia do novo coronavírus.