Doping é confirmado e Alecsandro desfalca o Palmeiras por 30 dias

O Palmeiras não poderá contar com Alecsandro por pelo menos 30 dias. A contraprova do exame antidoping do atacante deu positivo para a substância O-Dephenylandarine e, assim, ele está preventivamente suspenso de qualquer competição. Logo, o atacante não poderá enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O teste havia sido realizado no clássico com o Corinthians, no dia 3 de abril, pelo Campeonato Paulista.

A partir desta quarta-feira, o atacante tem cinco dias para apresentar a defesa e explicar o motivo da utilização da substância dopante. O prazo, inclusive, pode até ser prorrogado por mais cinco dias. Após este processo, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista marcará a data do julgamento do atacante.

Segundo o técnico Cuca, Alecsandro pode ter sido pego no doping por culpa de um produto contra calvície que o jogador estava utilizando. Enquanto esperava pela definição do resultado, Alecsandro estava nos planos do treinador, tanto que ficou no banco de reservas no clássico com o Corinthians e iria ficar nesta quarta-feira.

O Palmeiras divulgou a escalação para o jogo desta quarta-feira e, embora tenha dito que ainda não havia sido notificado do resultado da contraprova, preferiu não relacionar o atacante para o jogo.