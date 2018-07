Dor lombar faz Cássio deixar treino do Corinthians mais cedo

O goleiro Cássio, pelo segundo dia seguido, deixou o treino do Corinthians mais cedo nesta quarta-feira. O jogador pediu para sair, conversou com o médico Julio Stancati e foi levado por um carrinho de golfe.

Segundo o médico, Cássio reclamou de dor lombar e será submetido a tratamento. A princípio, o goleiro não é problema para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Cássio, inclusive, deve voltar normalmente aos treinos na quinta-feira.

O meia Rodriguinho não participou do treino e faz tratamento na coxa direita após levar uma pancada no local na terça-feira. O jogador será reavaliado na quinta-feira para saber se tem condições de voltar aos treinamentos.

Rodriguinho era o mais cotado para, no domingo, entrar no lugar do volante Elias, suspenso. Com a ausência nos treinos de terça e quarta-feira, aumentam as chances de Bruno Henrique ser titular.

Afastado dos gramados desde 26 de agosto, quando sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na derrota para o Santos, pela Copa do Brasil, Bruno Henrique participou dos dois últimos treinos com bola e surge como alternativa para a vaga de Elias. O volante disputa posição com Rodriguinho e entraria para reforçar a marcação no meio de campo ao lado de Ralf.