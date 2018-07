Aos 39 minutos do primeiro tempo da final da Copa Libertadores da América, Tite foi obrigado a fazer uma mudança no time: Jorge Henrique, com dores na coxa, deu lugar a Liedson.

"Eu senti, achei melhor dar lugar a alguém que vai poder nos ajudar mais. Agora é voltar e se preparar para estar bem no jogo de lá", comentou o atacante em entrevista à TV Globo, no intervalo da partida, no estádio La Bombonera.