Dores voltam a tirar o atacante Kayke de treino do Flamengo Como já havia acontecido na última quarta-feira, o atacante Kayke voltou a ficar de fora do treinamento do Flamengo nesta quinta. Ainda sentindo dores decorrentes da partida diante do Goiás, no último fim de semana, o jogador realizou somente uma atividade leve na academia.