Dória chega ao Brasil nesta sexta para assinar com São Paulo

A contratação de Dória por empréstimo pelo São Paulo será efetivada na manhã dessa sexta-feira. O zagueiro chega ao Brasil para assinar contrato e ser finalmente confirmado como reforço pelo clube, que tem tudo acertado com o Olympique de Marselha desde o início da semana.

O zagueiro a princípio ficará no Brasil até o fim de junho, mas a diretoria está otimista em prorrogar o vínculo pelo menos até o fim da Libertadores, já que o jogador sequer foi utilizado por Marcelo Bielsa no clube francês. A ideia, no entanto, é mantê-lo pelo menos por um ano e conseguir a prioridade para contratá-lo em definitivo.

A diretoria tem trabalhado em silêncio por causa do interesse crescente de outros clubes no defensor; o Cruzeiro chegou a procurar o Olympique, mas o São Paulo segue na frente na disputa por já ter conversas há alguns meses com os franceses. Desde o fim do ano passado o clube tenta a contratação do defensor, mas o Olympique tentava encaixá-lo em outro clube da Europa.

Logo após a vitória sobre o Capivariano pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Muricy Ramalho chegou a entregar o acerto, mas depois voltou atrás. Os companheiros de Dória inclusive já se despediram dele desejando boa sorte no Tricolor.

"Quando vazou que o queríamos apareceu um monte de interessados, sei porque conversei com pessoas de outros times. Ele se encaixou no perfil porque é jovem, zagueiro e pegamos algumas informações com treinadores antigos dele", disse Muricy.

Com a chegada de Dória, o São Paulo encerra o ciclo de contratações para o primeiro semestre. O último a chegar será Wesley, que deixará o Palmeiras ao fim do seu contrato, no dia 27, para se juntar ao clube do Morumbi.