Dória comemora evolução da defesa do Botafogo A boa fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro tem relação com a evolução do sistema defensivo do time. Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o time segue com esperanças de se classificar para a próxima edição da Libertadores. E nos últimos dois jogos a equipe carioca não foi vazada.