Dória e Gabriel treinam e retornam ao time do Botafogo O zagueiro Dória e o volante Gabriel treinaram normalmente nesta sexta-feira e vão voltar ao time titular do Botafogo contra o Bahia, neste domingo, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com os dois em campo, aumenta a segurança defensiva botafoguense.