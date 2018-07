Dória promete aproveitar chance no Botafogo em clássico O zagueiro Dória deve ganhar uma rara oportunidade como titular na mais importante partida do Botafogo até agora neste ano. Com Antonio Carlos lesionado, ele deve ser o escolhido para formar a dupla de zaga com Bolívar no jogo contra o Flamengo, neste domingo, válido pelas semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. E ele garante estar pronto para ajudar o time.