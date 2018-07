Dória quer Botafogo mais estável em 2013 e mira seleção O Botafogo deixou de sonhar com possibilidade remota de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2013 ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Sport, no último domingo, em Recife. Na sexta posição do Campeonato Brasileiro, o time ficou a oito pontos do São Paulo, último time do G4 da tabela de classificação, a duas rodadas para o término da competição nacional. Nesta quinta-feira, ao comentar a participação botafoguense no torneio, o jovem zagueiro Dória disse que o time precisará cometer menos vacilos na próxima edição do Brasileirão se quiser conquistar objetivos mais expressivos.