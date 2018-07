Dória volta ao time do São Paulo depois de quase um mês

O zagueiro Dória vai voltar a atuar pelo São Paulo depois de quase um mês machucado. O defensor está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida no dia 6 de março e deve ser titular no próximo domingo, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho deve poupar a maior parte do time titular.

"As contusões acontecem. Fazem parte da carreira, você está sujeito a se contundir. Já estou há uma semana treinando bem e me cuidando para voltar", disse Dória nesta sexta-feira. Muricy não revelou ainda quem vai sair do time para a entrada do defensor. A equipe titular só será definida em treino na manhã deste sábado, em atividade fechada no CT da Barra Funda. Na sequência o elenco viaja de ônibus até Ribeirão Preto.