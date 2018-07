Doriva alerta time do Vasco após vitória: 'Não tem nada ganho'

O técnico Doriva manteve a cautela e fez um alerta aos jogadores do Vasco após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O treinador pediu concentração ao elenco e avisou que "não tem nada ganho", apesar da vantagem do time vascaíno de jogar por um empate na partida da volta, no próximo domingo.

"Temos que manter o foco e a concentração. Não tem nada ganho. O Botafogo tem uma grande equipe, temos que respeitar e ter o pé no chão. Vamos buscar o título. Temos uma pequena vantagem somente", ponderou o treinador vascaíno. "Vamos trabalhar essa semana e assistir esse duelo para corrigir os erros e conseguirmos conquistar o título".

Esta vantagem foi obtida somente aos 45 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta na área. Rafael Silva, então discreto na partida, surgiu na área para anotar o único gol da primeira final. Ao fim da partida, ganhou elogios de Doriva.

"Ele é um jogador muito aplicado e determinado. Está muito focado. Já havia entrado bem no primeiro jogo contra o Flamengo e coloquei ele na segunda partida. É um jogador muito importante para nós. E foi um gol importantíssimo que nos deu a vitória", comentou.

Na avaliação de Doriva, a final foi marcada por equilíbrio e intensidade. "O jogo foi muito corrido, bastante intenso. Um perde e ganha de bolas. Uma grande intensidade durante os 90 minutos. Houve momentos que estávamos melhores e teve momentos que o Botafogo dominou. É um jogo muito difícil."