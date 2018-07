Doriva arma Vasco com apenas um volante em treino para pegar o Bangu O técnico do Vasco, Doriva, comandou na tarde desta quinta-feira, em São Januário, um treino tático em que optou por uma formação ofensiva. Ele não vai poder contar com o volante Guiñazu no jogo de sábado, contra o Bangu, e parece disposto substituí-lo por um meia.