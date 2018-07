Doriva avalia que Vasco se classifica com mais uma vitória no Carioca

A sofrida vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Boavista, definida apenas nos acréscimos, com um gol de pênalti, foi muito comemorada pelo técnico Doriva. Ele avaliou que o resultado do jogo, disputado na última quinta-feira em Saquarema, deixa o seu time próximo da classificação às semifinais do Campeonato Carioca, precisando apenas de mais uma vitória em três rodadas para avançar na competição.

Com o fim da 12ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco ocupa o terceiro lugar com 29 pontos, quatro a mais do que o quinto colocado Fluminense. "A vitória nos coloca em uma posição muito boa. Acho que nós conseguimos garantir a classificação com mais uma vitória. Vamos em busca dela", disse Doriva.

O treinador vascaíno reconheceu que o seu time não teve grande atuação diante do Boavista, mas lembrou que precisou realizar oito mudanças na escalação, o que pesou diretamente no desempenho em campo.

"Foi um jogo difícil. Não é fácil mudar sete ou oito jogadores. Nós tivemos que contar com nosso elenco. Não que o grupo tenha desapontado, mas existe a falta de ritmo, é claro. Quando o adversário sai na frente, você tem que correr atrás do resultado. Sabíamos que encontraríamos dificuldades, ainda mais em um lugar com um calor desgastante. Criamos ocasiões, mas não conseguimos fazer o gol", afirmou.

O herói do triunfo acabou sendo o zagueiro Anderson Salles, autor dos dois gols do Vasco. Doriva exaltou a atuação do jogador, com quem trabalhou no Ituano. "O Anderson Salles tem muito potencial. Hoje acertou a bola parada. Ficamos felizes por ele, que tem essa qualidade. É um jogador que já me deu muitas vitórias no Ituano", comentou.

Após superar o Boavista, o Vasco volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas, quando vai enfrentar o Botafogo no Maracanã, em clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Carioca.