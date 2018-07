Doriva celebra vaga na final, mas pede atenção com o Botafogo

O clima, obviamente, era de festa no Vasco após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, domingo, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca, afinal, o triunfo classificou o time para a decisão do torneio estadual e ainda encerrou um jejum de 11 partidas sem bater o rival. Satisfeito, o técnico Doriva elogiou a atuação da sua equipe, mas pediu concentração na final com o Botafogo.

"Estávamos buscando essa vitória e a classificação. Sabíamos da qualidade do nosso adversário, mas acreditamos no nosso potencial e os jogadores fizeram um ótimo trabalho. Conseguimos com todos os méritos essa vaga para a final. Respeitamos o Botafogo, sabemos que serão dois jogos difíceis e vamos fazer de tudo para conquistar esse título", disse.

A decisão do Campeonato Carioca será a segunda final consecutiva de um torneio estadual de Doriva como técnico, pois no ano passado ele levou o título do Paulistão com o Ituano. E ele agora espera repetir a conquista no futebol do Rio.

"Sou muito grato a Deus por ter me presenteado com essas duas finais. É importante consolidar esse trabalho. Vim em busca disso no Vasco. É uma grande equipe e as coisas estão encaminhando bem. Ainda temos dois jogos difíceis com o Botafogo e o nosso objetivo é o título", concluiu.

O elenco do Vasco está de folga nesta segunda-feira e voltará a treinar nesta terça, às 9 horas, quando vai iniciar a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, com o Botafogo, que será disputado no próximo domingo.