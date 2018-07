Doriva celebra vitória do Vasco sobre 'melhor equipe do interior' do Rio

"Foi uma vitória importantíssima. Já tinha falado do Macaé, uma equipe organizada, que subiu para a Série B no ano passado e que perdeu poucos jogadores. Acredito que seja a equipe mais forte do interior", ressaltou o comandante, que depois completou: "Sabíamos que seria difícil e a gente tinha que se impor. A equipe soube construir o resultado. A evolução está acontecendo, é gradativa, o time está ficando mais consistente. Essa é a minha ideia, uma equipe que sabe o que quer em campo".

O treinador também festejou o fato de que o Vasco contou com os retornos de Guiñazu e Thalles, sendo que o primeiro deles voltou a jogar após se recuperar de forma muito rápida de uma lesão no joelho. Para completar, ele ainda promoveu a entrada de Nei na vaga de Madson. O lateral-direito ficou a temporada passada toda treinando em separado do grupo, após ter sido perseguido pela torcida depois do rebaixamento da equipe à Série B do Brasileiro, ocorrido em 2013. Ele até chorou ao seu aplaudido pelos torcedores nesta quinta.

"O Thalles é um jovem que estava servindo à seleção (brasileira sub-20), um jogador que nós precisávamos, de referência, forte, que consegue reter a bola na frente. Entrou durante o jogo, ajudou e vai ajudar na sequência do campeonato. O Guiñazu teve uma recuperação impressionante. Pudemos ver o esforço que ele fez para se recuperar. É um exemplo de jogador. O Nei foi surpreendentemente fantástico. Vibrei muito com a atuação dele. Nos ajudou muito nesse jogo, e vai continuar nos ajudando", analisou Doriva.

O resultado desta quinta-feira deixou o Vasco na quarta posição da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com 10 pontos. O time voltará a jogar pela competição apenas na próxima quarta-feira, contra o Barra Mansa, novamente em São Januário.