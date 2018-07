Doriva confirma estreia de Diguinho contra o Atlético-MG O Vasco vai ter a estreia do volante Diguinho, ex-Fluminense, para enfrentar o Atlético Mineiro, domingo, no Independência, pela quarta rodada do Brasileirão. No treino desta sexta-feira, o técnico Doriva repetiu a escalação utilizada na véspera e depois, em entrevista coletiva, confirmou a escalação do reforço.