Doriva confirma que Dagoberto vai estrear pelo Vasco no domingo

A espera do torcedor do Vasco pela estreia do atacante Dagoberto chegará ao fim no próximo fim de semana. Após o triunfo do time por 1 a 0 sobre o Resende, na noite de quinta-feira, o técnico Doriva confirmou que o reforço vai estrear no próximo fim de semana, no duelo com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O treinador só evitou revelar se Dagoberto será titular.

"Vamos utilizar o Dagoberto no domingo. Não posso confirmar se vai ser no início ou durante a partida, mas ele vai sim estrear. Temos uma grande expectativa com o Dagoberto por tudo que ele representa, agregando valor a qualquer equipe. É um jogador de grande qualidade. Vamos torcer para que ele entre em forma o mais rápido possível. A expectativa é muito boa. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho aqui no Vasco", declarou.

Diante do Resende, o Vasco não brilhou, mas Doriva preferiu destacar o resultado conquistado, que assegurou o quarto triunfo consecutivo e recolocou o seu time na liderança do Campeonato Carioca, agora com 23 pontos.

"Quero jogar mal e ganhar todo jogo. Queremos a vitória e sabemos que no campeonato é importante vencer. A gente esquece que tem 11 atletas do outro lado. Às vezes não conseguimos impor nosso jogo. Precisamos desses gols importantes. Hoje dominamos o jogo e tivemos boas chances. O que faltou foram mais gols. Estou feliz e espero que o desempenho só melhore", disse.

Doriva também elogiou a atuação de John Cley, que teve participação direta na jogada do único gol da partida, marcado por Gilberto. "Eu gostei muito da atuação do Jhon Cley. Foi realmente o que eu esperava. Ele tem treinado muito bem e atuou melhor ainda. A tendência é só melhorar. Ele é um jogador de grande qualidade", afirmou.