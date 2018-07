Doriva diz que Dagoberto ainda não tem condições de jogo

A estreia de Dagoberto pelo Vasco ainda não tem prazo para ocorrer. O técnico Doriva elogiou nesta sexta-feira a chegada do atacante, mas afirmou que ele ainda não tem condições de jogo para estar no duelo com o Bonsucesso, marcado para este domingo, pelo Campeonato Carioca.

"No momento oportuno vou pensar na maneira de encaixá-lo na equipe. Ele está passando por avaliações e o queremos em campo o quanto antes. A ansiedade da torcida é natural, mas não podemos nos precipitar."

O técnico também admitiu que, com a chegada de Dagoberto, vai passar a ter uma "dor de cabeça" para escalar o setor ofensivo. "Temos outro atacante de área, o Thalles, à disposição. Se precisarmos de dois atacantes em campo, é uma opção. Dagoberto qualificou nosso grupo. É um jogador vitorioso que vai nos ajudar muito durante o ano. Vai ser uma dor de cabeça agradável."