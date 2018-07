Doriva diz que Vasco fez o que treinou e exalta Bernardo após vitória

O técnico Doriva ficou satisfeito com a atuação do Vasco na vitória por 2 a 0 sobre a Cabofriense, em Macaé, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O treinador destacou que o time realizou em campo o que ele vinha trabalhando e cobrando durante a pré-temporada.

"Fiquei muito satisfeito com o que vi, principalmente porque fizemos o que estamos treinando. A proposta era marcar em cima, ficar atento a segunda bola, ficar no campo ofensivo. Conseguimos no primeiro tempo e não saiu o gol. No segundo tempo, saiu. É importante vencer para consolidar essa pré-temporada que fizemos", disse.

Doriva elogiou a atuação do meia Bernardo, autor do primeiro gol do Vasco na partida. "O Bernardo é um grande jogador e vai nos ajudar bastante. Ainda precisa de ritmo pelos últimos anos em que não jogou tanto. É natural que sofra um pouco. Estamos cobrando dele uma participação defensiva, que tem se desdobrado e feito muito bem. A tendência é melhorar na sequência dos jogos. É um jogador diferenciado que tem tudo para retomar a carreira no mais altíssimo nível", afirmou. O treinador vascaíno também elogiou a postura da sua equipe em campo, buscando o gol em todos os momentos. Ele espera que esse comportamento se repita na sequência da temporada, independentemente de qual for o adversário do seu time.

"Esse é o nosso desafio, de criar essa mentalidade vencedora, de jogar para frente e tomando as precauções cabíveis. Estamos jogando contra adversários que também buscam o sucesso. Respeitamos todos, mas nossa ideia é impor o nosso jogo e ficar mais próximos do gol adversário", comentou Doriva.