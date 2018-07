Doriva diz: 'Respondemos no campo a falta de respeito com o nosso time'

SÃO PAULO - Com um "Welcome to Itu", Doriva saudou os jornalistas que foram ao treino que ele comandou na terça-feira pela manhã no Novelli Júnior. Mas que não se tome a simpatia do treinador por excesso de confiança. Pelo contrário. Em entrevista exclusiva ao Estado, ele falou sobre a necessidade de manter a humildade na final do Campeonato Paulista, contra o Santos. Além disso, revelou que o jogo contra o São Paulo foi um divisor de águas e que nunca fez estágio para se tornar técnico.

ESTADÃO: Seu grande desafio é conter os ânimos após a vitória no primeiro jogo da decisão?

DORIVA - Não temos de nos deslumbrar. Temos 90 minutos para jogar ainda. O Santos é uma grande equipe, que já foi campeã muitas vezes e temos de respeitar. Mas nós vamos fazer o que sempre fizemos.

ESTADÃO: Pretende mudar a postura da sua equipe no domingo?

DORIVA - De jeito nenhum. O fato de termos vencido nos dá uma pequena vantagem, que não devemos levar em consideração, pois não podemos gerar acomodação. Vamos manter o time muito focado tecnicamente e taticamente. Ainda não ganhamos nada.

ESTADÃO: Você já esqueceu a penúltima rodada da primeira fase, quando muita gente disse que o São Paulo entregou o jogo para vocês?

DORIVA - No momento, encaramos tudo aquilo com naturalidade. O torcedor se manifesta como quer e temos de saber aceitar isso. Mas a gente sabe que houve muita falta de respeito ao nosso trabalho e provamos dentro de campo que não teve entrega alguma. Fizemos um grande jogo, neutralizamos o São Paulo quando o campo estava seco e, quando começou a chover, os dois times não conseguiram mais jogar. Toda essa confusão serviu de munição para mantermos o time focado e arrancarmos para chegar aqui.

ESTADÃO: Como você virou treinador?

DORIVA - Terminei a carreira de jogador no Mirassol e já comecei como técnico do sub-15. Fiz alguns cursos da CBF e vou me atualizando, mas não tive a oportunidade de fazer estágio com treinador renomado. Tenho a experiência de atleta e do meu início de carreira como treinador. E também convivi com outros treinadores no período em que fui auxiliar no Ituano.

ESTADÃO: Há algum treinador em quem você se espelha?

DORIVA - Tive a oportunidade de trabalhar com o Telê Santana e ele tinha uma preocupação grande em ensinar cruzamentos, a bater na bola, a dar um passe. Eu tento passar isso também.

ESTADÃO: Você encerrou a carreira por causa de problemas cardíacos?

DORIVA - Foi um momento em que tive uma alteração no coração. Foi algo momentâneo e hoje, felizmente, não tenho nada. Entendi que era tempo de parar porque Deus tinha outras coisas para mim. Não me arrependo porque a minha carreira foi muito intensa, não tenho do que reclamar.

ESTADÃO: Você e o Juninho Paulista (gestor do clube) são amigos de longa data. Ele dá palpites na escalação?

DORIVA - Nosso relacionamento é muito bom, de amigo mesmo. Conversamos bastante, mas a decisão é minha. Eu é que trabalho com os atletas, sei quem está bem ou não. Às vezes a gente conversa, é normal, mas a decisão final é sempre minha.

ESTADÃO: Vai ficar no Ituano para a Série D ou quer dirigir um clube da Série A ou da B?

DORIVA - Estamos focados na decisão. Deixa para pensar no futuro depois do campeonato. Vamos viver essa partida contra o Santos, que é um momento especial na minha carreira e na da maioria dos jogadores.

ESTADÃO: O Ituano ainda é zebra?

DORIVA - Com certeza. O Santos tem uma grande equipe e é favorito. Corremos por fora e espero que, com muito pé no chão, a gente consiga fazer com que mais uma vez tudo dê certo.