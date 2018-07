Doriva elogia 2º tempo, mas diz que Vasco precisa errar menos

"Acredito que estávamos fazendo uma partida equilibrada. Pecamos numa bola longa, que lá no Acre eles usaram bastante. O Rio Branco não é um time que trabalha muito a bola. Cometemos um erro e tomamos o primeiro gol. No segundo tempo nós melhoramos, conseguimos ser um pouco mais contundentes, fazer os gols e conseguir a vitória", disse.

Como o Vasco entrou em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, Doriva optou por escalar um time misto na noite de quarta. E o treinador avaliou a experiência como positiva, pela observação de jogadores que não vinham sendo aproveitados.

"É importante, porque você pode ver jogadores que não estão tendo oportunidades. E obviamente que você tira isso como parâmetro para o futuro. A gente tem que avaliar e ver todo o elenco que temos", afirmou.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco terá pela frente o Cuiabá. As atenções do time, porém, estão voltadas para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca com o Flamengo, no próximo domingo, quando o time precisa vencer para avançar.

Já pensando no clássico, Doriva destacou que o seu time precisa cometer menos erros. "A gente fez um bom jogo contra o Flamengo, mas não conseguimos a vitória. Temos uma nova oportunidade no domingo, vamos corrigir nossos erros. Sabemos que o Flamengo joga com velocidade, temos que neutralizar essas jogadas", comentou.