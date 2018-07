Doriva elogia atuação no clássico e exalta domínio do Vasco

O técnico Doriva ficou satisfeito com a atuação do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, domingo, no Engenhão, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O treinador destacou que o seu time teve domínio total do clássico e poderia ter triunfado com até mais facilidade, num jogo definido com uma cobrança de pênalti convertida por Luan no segundo tempo.

"Saldo positivo. É a primeira vez que entro no Engenhão e fomos felizes. Nós fizemos um grande jogo, com muito empenho e gana. Acredito que isso tenha feito a diferença. Montamos uma estratégia de acordo com aquilo que nós víamos nos jogos do Fluminense. Conseguimos ter êxito. A gana e a participação de todos tanto na hora de marcar, quanto na hora de atacar, foi o diferencial da equipe. Conseguimos ter a posse durante todo o tempo. Fizemos de pênalti e poderíamos ter marcado antes", disse Doriva.

O clássico contra o Fluminense marcou a estreia de Gilberto pelo Vasco. E Doriva aprovou a atuação do atacante. "O Gilberto deu um ''plus'' para nós a nível de competitividade. Ele não desiste, busca todas as jogadas, é forte, retém bem a bola", afirmou.

Agora com 14 pontos, o Vasco está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. O time volta a treinar na manhã desta terça-feira, às 9 horas, iniciando a preparação para o duelo com o Bangu, sábado, pela sétima rodada do torneio estadual.