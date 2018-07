Doriva elogia o Vasco e se diz 'satisfeito' apesar das derrotas

Sem reforços de peso no ano em que volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco não abriu a temporada bem. Em Manaus, no triangular amistoso Super Series, perdeu de Flamengo e São Paulo. Mesmo assim, o técnico Doriva se diz satisfeito. O treinador até elogiou a atuação vascaína na derrota para os paulistas, por 2 a 1, na sexta-feira à noite.

"Mais uma vez a gente conseguiu fazer um bom jogo, no meu ponto de vista. Não é fácil jogar contra uma equipe do nível que tem o São Paulo e fizemos um bom jogo. Conseguimos, durante algum tempo, até ser superior. Infelizmente perdemos gols, sofremos dois em falhas", avalia o treinador.

Para ele, o início de temporada ruim (a equipe ainda empatou jogo-treino com o Volta Redonda) pode ser revertido. "Acho que a vitória vai vir no momento certo. Fazendo avaliação dos dois jogos, eu fico satisfeito. Jogamos contra duas equipes qualificadas, temos muita margem de evolução. O mais importante é que conseguimos dar volume a esses atletas. Ainda estamos em pré-temporada", lembrou.