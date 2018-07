Doriva enaltece 1ª vitória do São Paulo sob seu comando

O técnico Doriva tirou um peso das costas neste domingo. O novo treinador do São Paulo conquistou sua primeira vitória no comando da equipe contra o Coritiba e agora já se concentra para não amargar na quarta-feira a primeira eliminação no comando do Tricolor.

"Uma vitória dessas agrega muito. A gente sabe que as vitórias trazem confiança", afirmou Doriva na entrevista coletiva após a partida. "As vitórias são fundamentais, apesar de estar tranquilo, porque eu acompanho a evolução", explicou.

Até o momento Doriva havia perdido para o Santos por 3 a 1 na Copa do Brasil, para o Fluminense, por 2 a 0 e empatado pro 2 a 2 com o Vasco. "Os jogadores que tem qualidade fizeram uma grande partida. Nesse jogo conseguimos fazer os gols, envolver o adversário. Fizemos um jogo bom como equipe. A vitória foi importante porque nos dá tranquilidade para a sequência", disse o técnico.

A missão agora é superar o Alvinegro da baixada paulista por três gol de diferença e ir à final da Copa do Brasil. Para tanto, o técnico pode ter algumas dúvidas: Luis Fabiano, que sentiu um incomodo muscular neste domingo, é dúvida para quarta-feira. Caso o centroavante fique de fora, quem deve entrar no seu lugar é Alan Kardec, autor do primeiro gol neste domingo contra o Coritiba.

"O próprio Alan Kardec entrou na primeira partida contra o Santos, teve oportunidades e não conseguiu converter em gols, mas hoje fez uma grande partida. A verdade é que o que nos anima é o volume de jogo, o envolvimento dos atletas, o comprometimento. Com certeza há esperança", completou Doriva.