Doriva escala Vasco com nove reservas contra o Rio Branco-AC

Com a vaga à próxima fase da Copa do Brasil bem encaminhada e em meio às semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco fará o segundo jogo pela competição nacional diante do Rio Branco-AC, nesta quarta-feira, às 22h, em São Januário, com uma equipe recheada de reservas. Martín Silva e Guiñazu, que pediram para atuar, serão os únicos titulares que irão a campo.

A opção pela equipe reserva se dá pelo bom resultado na partida de ida, quando o Vasco venceu por 2 a 1 no Acre. Assim, até mesmo uma derrota por 1 a 0 garante o time carioca na próxima fase. Mas, mesmo poupando jogadores, o clube considera a Copa do Brasil uma das prioridades da temporada.

"É o caminho mais curto para a Libertadores", lembrou o zagueiro Anderson Salles. Do time que vai a campo, ele é um dos que mais atuou na temporada, já que tem sido escolhido pelo técnico sempre que algum zagueiro não pode atuar. "O Doriva sempre fala para nós que aqui não tem titular ou reserva, temos um grupo. Aqui no Vasco não temos um banco de reservas, temos um banco de reforços", destacou.

Além de poder começar mais uma partida, Anderson Salles também enalteceu a presença do volante e capitão Guiñazu na partida desta quarta. "É um cara que dispensa comentários. Sempre mostra vontade de vencer e passa orientação para todo nós. O Nei também é experiente. Eles nos ajudam. Tenho certeza que o Vasco vai sair com um bom resultado."