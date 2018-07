Doriva escala Vasco recheado de reservas para duelo na Copa do Brasil O técnico Doriva comandou nesta terça-feira o último treino antes da partida do Vasco com o Rio Branco-AC, nesta quarta, pela primeira fase da Copa do Brasil. E o treinador esboçou um time recheado de reservas. Dos jogadores que vêm iniciando os jogos, apenas o goleiro Martín Silva e o volante Guiñazu devem ir a campo para a partida no São Januário.