Doriva espera que 1º gol pelo Vasco dê mais confiança a Gilberto

O gol marcado de pênalti por Gilberto aos 48 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Vasco por 1 a 0 sobre o Bonsucesso, domingo, no Engenhão, e também marcou o fim do jejum do atacante, que ainda não havia balançado as redes pelo clube. Satisfeito, o técnico Doriva espera que agora Gilberto, mais confiante, deslanche pelo Vasco.

"O Gilberto é um atacante incansável e tem criado algumas ocasiões de perigo, mas, infelizmente, as bolas não tinham entrado. Esperamos que a partir desse gol, venham muitos para que ele possa nos ajudar", afirmou o treinador.

Doriva reconheceu que o Vasco teve dificuldades para superar a retranca do Bonsucesso e explicou que as substituições realizadas durante o segundo tempo, incluindo a entrada de Bernardo, foram realizadas para tentar encontrar espaços na defesa adversária.

"Nesses confrontos diferentes, os adversários se propõem a defender. O Bonsucesso atuou tempo todo atrás da linha da bola. Nós fizemos mudanças para tentar furar o bloqueio deles e tentar marcar gols. No final, colocamos o Bernardo, que é especialista em bola parada e poderia ser um diferencial para o Vasco", disse.

Agora líder do Campeonato Carioca com 20 pontos, o Vasco volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai receber o Resende, em São Januário, pela nona rodada.