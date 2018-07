Doriva fecha treino do Vasco, mas indica que Dagoberto ficará no banco O mistério é a tônica do Vasco para a segunda e decisiva partida da semifinal do Campeonato Carioca com o Flamengo, domingo, no Maracanã. Além de comandar treinos fechados - que viraram regra antes dos clássicos desde que Eurico Miranda voltou à presidência -, o técnico Doriva não quis confirmar o time que irá escalar nem o esquema tático em sua última entrevista coletiva antes do clássico.