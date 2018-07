Doriva indica Vasco cauteloso para pegar o Cruzeiro em casa

O técnico Doriva esboçou, no treino desta quinta-feira, uma formação cautelosa da equipe do Vasco que vai enfrentar o Cruzeiro neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio, em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Durante a atividade, foram testados três volantes - Jackson Caucaia, Diguinho e Guiñazu -, o que deve ser mantido para tentar barrar o ataque do time mineiro. Com isso, o apoiador Rafael Silva foi sacado da equipe.

Outra novidade foi o retorno do zagueiro Luan, que se recuperou de uma contusão no tornozelo. A formação titular foi: Charles; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho, Jackson Caucaia e Guiñazú; Emanuel Biancucchi e Jhon Cley; Gilberto.

MONTOYA

Pouco aproveitado pelo Vasco em 2015, o meia colombiano Montoya foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como reforço do Vitória de Guimarães, de Portugal, para a temporada 2015/2016.