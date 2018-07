Doriva lamenta chances perdidas, mas vê o Vasco no caminho certo

O Vasco somou seu segundo empate por 0 a 0 em duas rodadas do Campeonato Brasileiro no último domingo. Diante do Figueirense, em Florianópolis, o time carioca até criou algumas oportunidades, mas não soube aproveitá-las. Ao menos, o técnico Doriva viu evolução em seus comandados e só lamentou mesmo as chances perdidas.

"Temos um time consistente. Vamos trabalhar mais porque a vitória vai chegar no momento certo. Tenho confiança de que a bola vai entrar e os gols vão sair. Hoje (domingo) criamos muitas situações no primeiro tempo e infelizmente não aproveitamos. Na sequência dos jogos, vamos voltar a fazer os gols", declarou.

Com os resultados, o Vasco soma apenas dois pontos nesta volta à Série A e figura na parte de baixo da tabela. O início ruim não assusta Doriva, que prevê um crescimento da equipe e sonha até com a briga pelos primeiros lugares.

"Temos que ter os pés no chão. Sabemos o tamanho da marca Vasco e que sempre briga por título. Temos que nos preocupar em sermos consistentes e equilibrados. Assim vamos lutar por posições intermediárias para depois alcançar coisas maiores na competição", apontou.