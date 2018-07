Doriva lamenta derrota e perda de Guiñazú, mas elogia atuação do Vasco

Após ver o Vasco cair por 1 a 0 diante do Flamengo, na noite desta quarta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus, em sua estreia no torneio Super Series, competição amistosa que conta também com a participação do São Paulo, o técnico Doriva elogiou a atuação do time carioca. Ele apontou lados positivos da equipe e minimizou o peso do resultado ocorrido em uma partida que serviu para ele testar jogadores do elenco e fazer observações visando a temporada de 2015.

"A gente no primeiro tempo teve uma postura importante. A zaga foi compacta. Mas temos que ter mais força para adiantar as linhas e sair mais rápido para o jogo. Foi uma boa partida. Como tínhamos salientado, é um jogo de pré-temporada", disse o treinador, em entrevista coletiva na qual em seguida enfatizou: "Temos muita coisa para melhorar, mas vimos uma evolução do primeiro amistoso (derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda em jogo-treino). Estamos felizes pelo rendimento da equipe e muitas coisas ainda vão melhorar".

Doriva, porém, lamentou o fato de que ganhou um desfalque certo para a partida contra o São Paulo, nesta sexta-feira, em Manaus, e que também poderá ficar fora do time por um período maior de tempo. O volante Guiñazu, que se machucou já no primeiro tempo do clássico contra os flamenguistas, está fora da continuidade do torneio amistoso no Amazonas e foi liberado para retornar ao Rio, onde será reavaliado pelo departamento médico do Vasco.

Guiñazu bateu com o joelho esquerdo no chão na partida desta quarta-feira e assim amargou uma nova notícia triste, depois de ter se juntado ao grupo vascaíno novamente depois de ter se ausentado por causa do falecimento do seu pai. "Vamos ter a cautela que for necessária com o Guiñazu. É um jogador fundamental, importante para a nossa equipe", disse o treinador ao falar sobre a situação do atleta, que deixou o campo com suspeita de contusão óssea.