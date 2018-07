Doriva lamenta nova derrota e diz: 'Só nós podemos tirar o Vasco dessa situação' O Vasco voltou a decepcionar seu torcedor no último sábado, ao cair por 2 a 1 diante do Sport, no Recife. Com o resultado, a equipe segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e a situação já é bastante preocupante, mesmo após somente oito partidas. O técnico Doriva sabe disso, mas já avisou: "Só nós podemos tirar o time dessa situação".