Doriva leva uma dúvida no Atlético-GO para confronto contra o Avaí em Goiânia

O técnico Doriva deve ter uma pequena dor de cabeça para montar o time do Atlético Goianiense. Na derrota para o Cruzeiro no último domingo, o volante Marcão Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso para o jogo contra o Avaí, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Igor volta a ficar à disposição depois de cumprir sua suspensão e deve tomar a vaga do companheiro. Quem se deu bem foi Silva, mantido no meio de campo.

O atacante Walter, afastado há uma semana para recuperar a forma física, aos poucos começa a chegar ao peso ideal. Por enquanto deve ser mantido no banco de reservas, já que Everaldo vem dando conta do recado.

Vice-lanterna com três pontos, o Atlético Goianiense sabe que não pode desperdiçar pontos dentro de casa, principalmente contra concorrentes diretos, já que o Avaí também briga contra a zona de rebaixamento. Este é um confronto direto e disputado em casa, onde há a obrigação de se vencer. "Temos que vencer mesmo", disse Doriva, que estreou em Belo Horizonte e gostou muita da força de marcação do time.

O Atlético Goianiense acertou na última segunda-feira a contratação do zagueiro Marcão, de 21 anos, que estava no Atlético Paranaense. Ele chega por empréstimo até o final da temporada e aguarda ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder estrear. Naturalmente não vai estar à disposição para este jogo.