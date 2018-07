Doriva minimiza novo empate sem gols do Vasco: 'Não corremos riscos' O Vasco não passou do 0 a 0 com o Cuiabá, na noite de quarta-feira, mas avançou à terceira fase da Copa do Brasil, em São Januário. O quarto empate seguido do time, no entanto, não deixou de preocupar a torcida, em razão da falta de gols na equipe - foram três igualdades por 0 a 0 nos últimos jogos.