Doriva mostra dúvida entre Serginho e Sandro Silva em testes no Vasco

O técnico Doriva voltou a fazer testes na equipe titular do Vasco no treinamento realizado na manhã desta quarta-feira em São Januário. Assim, indicou que ainda não definiu qual será a escalação do time titular para o duelo com a Cabofriense, domingo, em Macaé, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Numa atividade que não contou com as presenças de Martin Silva e Marcinho, Doriva voltou a revezar os volantes Sandro Silva e Serginho entre os titulares. Além disso, treinou com Julio dos Santos na vaga de Marcinho e testou o lateral Madson como ponta direita. Já Jean Patrick treinou o tempo todo como titular da lateral direita.

Com os goleiros se revezando, o time titular do Vasco teve a seguinte formação na linha na atividade desta quarta-feira: Jean Patrick, Luan, Rodrigo e Christiano; Sandro Silva (Serginho) e Lucas (Madson); Montoya, Julio dos Santos e Bernardo; Rafael Silva.

Após a atividade, o volante Lucas revelou que Doriva vem exibindo preocupação especial com o seu setor nos treinamentos. "Doriva vem dando muita atenção ao nosso setor. Pede posicionamento e compactação. Podemos sentir o entrosamento na estreia. Estamos trabalhando muito para esse desafio e acho que vamos chegar muito bem para a nossa estreia no domingo", disse.

Além disso, ele garantiu não temer a responsabilidade de substituir o volante Guiñazu, lesionado. "Guiñazu é a nossa referência. É uma grande responsabilidade. Fico triste pela lesão, mas é uma chance para mim no time titular", afirmou.

O elenco do Vasco volta a treinar nesta quinta-feira, dessa vez em dois períodos, às 9 horas e às 16 horas, em São Januário.